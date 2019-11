Il Comparto tecnologico a Milano spezza la catena positiva di quattro rialzi consecutivi (-0,62%)

Indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

mid-cap

Reply

Sesa

small-cap

Fullsix

Eurotech

Tiscali

(Teleborsa) - L'si è mosso nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 84.496,22, in ribasso dello 0,62% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 591,13, dopo aver esordito a 590,7.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,42%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,07% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,31% sui valori precedenti.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,84%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,95%.