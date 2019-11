Listini europei in calo a metà seduta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, orfane diSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,1. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.456,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 57,94 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +162 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,25%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,38%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,20%.; sulla stessa linea per il, che continua la giornata a 25.468 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,64%, come il FTSE Italia Star (-0,5%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,29%),(+1,26%) e(+0,97%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,90%),(-1,25%) e(-1,21%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,84%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%.Calo deciso per, che segna un -2,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.di Milano,(+3,59%),(+2,23%),(+1,82%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,27%.Affonda, con un ribasso del 3,24%.Crolla, con una flessione del 2,86%.