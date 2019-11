Borse europee sulla parità. Debole Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

sanitario

immobiliare

chimico

costruzioni

alimentare

materie prime

Recordati

Nexi

Terna

Amplifon

Buzzi Unicem

Pirelli

Fineco

RCS

OVS

Guala Closures

Datalogic

Zignago Vetro

Banca Generali

Mutuionline

Credito Valtellinese

(Teleborsa) -, che segue la debolezza delle altre Borse europee, scambiano sulla parità. Si chiude all'insegna deiuna settimana contrastata. I volumi sono ridotti anche a causa deldopo la festività del Thanksgiving, della vigilia.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,102. Lieve aumento dell', che sale a 1.464,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,86 dollari per barile, con un ribasso del 3,87%.Lieve calo dello, che scende a +158 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,23%., lima lo 0,07%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,94%. Resta vicino alla parità(-0,13%). Cautela a Piazza Affari, con ilche termina la seduta con un calo dello 0,36%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,42%),(+0,84%) e(+0,49%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,05%),(-1,31%) e(-1,22%).di Milano, troviamo(+2,01%),(+1,31%),(+1,11%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,10%, dopo il downgrade di Morgan Stanley.Giù anche-2,17%. Sensibili perdite per, in calo del 2,13%.del FTSE MidCap,(+6,17%),(+5,52%),(+4,89%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,60%.In apnea, che arretra del 2,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,09%.