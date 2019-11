Limita le perdite Wall Street. Orario ridotto per il Black Friday

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

beni di consumo secondari

beni industriali

IBM

DOW

Home Depot

Walgreens Boots Alliance

Exxon Mobil

Symantec

Vertex Pharmaceuticals

Sirius XM Radio

Activision Blizzard

Dollar Tree

Dish Network

Altera

Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) - Chiude in calo la seduta Wall Street dopo la pausa della vigilia per la festività del Giorno del Ringraziamento. La sessione odierna si è svolta con scambi sottili ed orario ridotto. Tra gli investitoridopo cheha minacciato una ritorsione contro la decisione deldi ratificare un disegno di legge a favore deiTra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 28.051,41 punti, con uno scarto percentuale dello 0,40%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 3.140,98 punti. In frazionale calo il(-0,49%), come l'S&P 100 (-0,4%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,01%),(-0,77%) e(-0,54%) sono tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.(+1,45%),(+0,77%),(+0,72%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.