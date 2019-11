Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

telecomunicazioni

media

sanitario

costruzioni

alimentare

beni industriali

Ferragamo

Nexi

Telecom Italia

Diasorin

Buzzi Unicem

Atlantia

Mediobanca

Saipem

OVS

Reply

RCS

Mediaset

Carel Industries

Sias

SOL

Cementir Holding

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo il finale in rosso dei listini asiatici sulle tensioni USA - Cina per il discorso Hong Kong Si guarda con attenzione a Wall Street, ieri è rimasta chiusa per la festa del Ringraziamento , per capire se la borsa a stelle e strisce tornerà ad aggiornare i massimi storici, inanellati per tre sedute di fila a partire da lunedì 25 novembre 2019.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,101. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.456,6 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%.Sulla parità lo, che rimane a quota +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,22%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,1%.; sulla stessa linea il, che rimane a 25.539 punti. Sulla parità il(-0,02%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,64%),(+0,56%) e(+0,48%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,00%),(-0,67%) e(-0,58%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,19%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,02%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,88%.Composta, che cresce di un modesto +0,67%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,44%.scende dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,09%),(+1,63%),(+1,34%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,23%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.