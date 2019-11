Mercati europei alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa dell'avvio di Wall Street, rimasta chiusa ieri per la festa del Ringraziamento . Da segnalare l'avvio di settimana decisamente positivo per i principali indici a stelle e strisce, che hanno inanellato tre chiusure di fila su nuovi record storici.L'è sostanzialmente stabile su 1,1. L'resta su 1.456,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 58,07 dollari per barile.Poco mosso lo, che si mantiene a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, sottotonoche mostra una limatura dello 0,22%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 25.573 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,04%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,96%),(+0,61%) e(+0,58%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,66%),(-1,00%) e(-0,75%).di Milano, troviamo(+1,90%),(+1,10%),(+0,94%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.del FTSE MidCap,(+5,62%),(+3,46%),(+3,29%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.scende dell'1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.