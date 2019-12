Giù la Borsa americana. Pesano nuovi dazi e dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

telecomunicazioni

beni industriali

Exxon Mobil

American Express

Boeing

Visa

Goldman Sachs

C.H.Robinson

Tesla Motors

Stericycle

Symantec

Nvidia

Autodesk

Biogen

(Teleborsa) - Sessione negativa per la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori condizionato dai. L'inquilino della Casa Bianca ha annunciato l'intenzione di. Una notizia che, aggiunta ai dati macroeconomici USA deludenti , ha messo in secondo piano l’ottimismo per la congiuntura cinese migliore delle aspettative Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,86%; sulla stessa linea, perde terreno lo, che retrocede a 3.140,98 punti, ritracciando dello 0,86%. In ribasso il(-1,26%), come l'S&P 100 (-0,9%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,37%),(-1,13%) e(-0,99%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Giù anche, che crolla del 2,08%,che mostra una perdita dell'1,80% eche accusa un calo dell'1,50%.Tra i(+1,61%),(+1,48%),(+1,47%) e(+1,45%).In forte calo-3,06%,-2,97% e-2,77%.