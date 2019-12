Mercati europei in prevalenza positivi

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

sanitario

media

viaggi e intrattenimento

Amplifon

Ferrari

STMicroelectronics

Recordati

UniCredit

UBI Banca

Tinexta

OVS

Danieli

IREN

CIR

Tod's

Carel Industries

RCS

(Teleborsa) -eccezion fatta per la piazza di Londra che accusa una flessione di mezzo punto percentuale circa. Francia e Italia sembrano dunque reagire bene alle minacce di Trump di nuovi dazi L'è sostanzialmente stabile su 1,108. L'è poco mosso a 1.464,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56,41 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +164 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,35%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, piccola perdita per, che scambia con un -0,55%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità., bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura precedente. In frazionale progresso il(+0,51%), come il FTSE Italia Star (0,9%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,24%),(+2,01%) e(+1,78%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,67%.Decolla, con un importante progresso del 2,63%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,39%.Svettache segna un importante progresso del 2,27%.Bene+0,45%, dopo la presentazione del piano strategico 2020-2023 Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,39%),(+3,13%),(+2,06%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,46% dopo la cessione del controllo di Gedi a Exor Vendite su, che registra un ribasso dell'1,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.