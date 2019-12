Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

informatica

materiali

Coca Cola

Procter & Gamble

Boeing

American Express

United Technologies

Goldman Sachs

Tesla Motors

Symantec

Tractor Supply

C.H.Robinson

Western Digital

Nvidia

Vodafone

Equinix

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, loha perso lo 0,86%, terminando la seduta a 3.113,87 punti. In ribasso il(-1,12%), come l'S&P 100 (-0,8%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-1,61%),(-1,40%) e(-0,94%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+0,64%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,36%.In apnea, che arretra del 2,24%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,49%),(+1,45%),(+1,42%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,66%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,46%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,18%.Affonda, con un ribasso del 2,99%.