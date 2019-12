In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,01%) e si attesta su 27.502,81 punti in chiusura, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,66%, chiudendo a 3.093,2 punti. Leggermente negativo il(-0,66%), come l'S&P 100 (-0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,55%),(-1,32%) e(-1,10%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.Al top tra i, si posizionano(+1,45%),(+1,22%),(+1,03%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,65%.In caduta libera, che affonda del 2,91%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,9 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,81%.