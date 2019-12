Quindicenni faticano a leggere? Anief: "Serve riforma organici e tempo scuola"

(Teleborsa) - Ipubblicati ieri certificano una difficoltà alla lettura degli adolescenti italiani ed arrivano puntuali dopo quelli Invalsi e dopo studi Svimez altrettanto preoccupanti., Presidente del sindacato della scuolaha voluto commentare questi dati, sottolineando che, a cominciare dal ritorno del modulo alla primaria.- Solo ildei quindicenni ha unadi ciò che legge. Male anche in, meglio in. Uno studente su quattro ha difficoltà a confrontarsi con materiale non familiare o di una certa lunghezza e complessità e, di solito, ha bisogno di essere sollecitato con spunti prima di potersi impegnare con un testo.in ordine di tempo, mache fanno ritenere che non siano criticità isolate. È emerso daiche ildegli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo gradoo, come minimo, andrà incontro ad almeno una bocciatura. Ma vi sono anche i dati diche confermano un, che in certe province deltocca ilnon resta a guardare ed ha indicato azioni da intraprendere al Parlamento, a partire dalla, in cui potrebbero essere inserite"È indispensabile – osserva Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief –con la riforma Tremonti-Gelmini e: un modello, basato sulle compresenze, che aveva portato la nostra scuola primaria tra i primissimi posti al mondo. Vanno poi, a partire dalle deroghe su sostegno. Tra le nostre proposte di modifica alla Legge di Bilancio c’è anche l’estensione dell’obbligo scolastico a diciotto anni e l’anticipo a 5 anni, introducendo una classe 'ponte' che preveda la compresenza dei maestri dell'infanzia con quelli della scuola primaria".