Borse europee in rialzo. A Milano acquisti su lusso e banche

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra.

Parigi

FTSE MIB

beni per la casa

viaggi e intrattenimento

materie prime

Moncler

Ferragamo

Prysmian

Juventus

Unicredit

Poste Italiane

Tod's

Datalogic

RCS

Technogym

ERG

Sias

Fincantieri

Banca MPS

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano al negoziato commerciale USA-Cina. Gli acquisti diffusi interessano anche il, dove il denaro si riversa soprattutto su lusso e banche.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,109. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.475,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,26% nel giorno del meeting Opec a Vienna Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,30%.resta vicino alla parità(+0,18%). PiattaDenaro su, che registra un rialzo dello 0,75%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,5%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+5,73%),(+1,58%) e(+1,29%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,98%), oggetto di interesse da parte dei francesi di Kering . Tra gli altri player del comparto lusso, brilla(+6,21%).Denaro anche su(+2,59%) e(+2,01%).Bene le banche. Tonicadopo che Mooyd's ha promosso il piano strategico al 2023 Dal lato dei ribassi, debole, che registra una flessione dello 0,76%.Tra i(+4,39%),(+2,96%),(+2,31%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.