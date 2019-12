Milano marcia in positivo assieme ai Mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori guardano al dato sull'occupazione statunitense: le aspettative sono di segnali di crescita che possano far ridurre i timori per la salute della più grande economia mondiale.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,11. L'è sostanzialmente stabile su 1.473,6 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 58,35 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,36%.composta, che cresce di un modesto +0,26%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,76%. Performance modesta per+0,51%., che mostra sulun rialzo dello 0,31%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,35%),(+0,77%) e(+0,73%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,52%),(-0,51%) e(-0,41%).di Piazza Affari,avanza dell'1,48%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,33%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,23%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,53% su prese di profitto dopo la corsa della vigilia.di Milano,(+2,11%),(+1,91%),(+1,73%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.