Giù i Listini europei. Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

sanitario

beni per la casa

servizi finanziari

STMicroelectronics

Azimut

Ferragamo

Recordati

Amplifon

Sias

ASTM

Banca Ifis

Banca MPS

Falck Renewables

CIR

Brunello Cucinelli

Brembo

(Teleborsa) -, attorno a metà seduta, n scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori pesano i timori sull'economia cinese con l’avvicinarsi della scadenza (il 15 dicembre) per l’su beni del Paese.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.463,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,9%) si attesta su 58,67 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +157 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,29%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Dimessa anche, con un calo frazionale dello 0,39%., con ilche lima lo 0,49%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,11% sul precedente.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,11%),(-0,97%) e(-0,91%)., che mette a segno un +1,3%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.scende dell'1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.del FTSE MidCap,(+3,01%),(+2,70%),(+1,75%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Sensibili perdite per, in calo del 2,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.