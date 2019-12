Wall Street apre poco mossa dopo dati Cina

Dow Jones

(Teleborsa) -, risentendo dei deludenti dati cinesi sull'export ed allo stesso tempo, entro la quale dovrebbe formalizzarsi un. Giornata povera di dati macro rilevanti. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 28.006,83 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 3.147,75 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,32%); senza direzione lo(+0,18%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.Fra i titoli in movimento la biotech, che spicca il volo dopo l'offerta di acquisto di Sanofi In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,91%),(+0,86%),(+0,72%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tentenna, che cede lo 0,63%.(+3,24%),(+1,96%),(+1,45%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre e contrattazioni a -3,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,65%.scende dell'1,20%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.