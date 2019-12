Wall Street resta al palo in attesa della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

Apple

American Express

Merck & Co

Nike

3M

Exxon Mobil

DOW

Walgreens Boots Alliance

Viacom

Western Digital

Tesla Motors

Micron Technology

Mylan

Comcast

Dollar Tree

Netflix

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 27.903,45 punti, in attesa di novità sui dazi e di conoscere le, anche se le attese sono per un nulla di fatto. Incolore l', che continua la seduta a 3.136,55 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,0%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+0,94%),(+0,76%),(+0,72%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.Tra i(+3,24%),(+3,08%),(+3,03%) e(+2,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,58%.