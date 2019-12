Giornata cauta per i listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

media

telecomunicazioni

utility

beni per la casa

sanitario

Pirelli

Italgas

Enel

Nexi

Moncler

Juventus

Amplifon

Azimut

Rai Way

Acea

Piaggio

Inwit

Falck Renewables

Technogym

Salini Impregilo

Mutuionline

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di EurolandiaL'è sostanzialmente stabile su 1,109. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.466,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,64%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.avanza dello 0,27%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 25.284 punti. In moderato rialzo il(+0,25%); in lieve ribasso il(-0,21%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,88%),(+0,70%) e(+0,44%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,72%) e(-0,75%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,71%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.del FTSE MidCap,(+3,76%),(+1,93%),(+1,87%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.