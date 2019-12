Mercati ostaggio delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale all'insegna della cautela per Milano e le altre borse europee. Il mood dei mercati è segnato dal, dagli incontri delle. Stasera è previsto l'che dovrebbero restare invariati, mentre domani sarà la volta della BCE, nella prima riunione presieduta dal neo presidente. Sullo sfondo restano letra Stati Uniti e Cina.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,27% e continua a trattare a 58,49 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,21%.guadagno moderato per+0,58%. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Timidi passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%., riportando una variazione pari a +0,14% sulRisultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,14%),(+1,05%) e(+0,97%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,72%),(-0,80%) e(-0,78%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,83%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,29%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,56%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.di Milano,(+4,18%),(+3,11%),(+2,28%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.scende dell'1,78%.