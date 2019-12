Wall Street cauta tra Fed e scadenza nuovi dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street nel giorno dell'annuncio sui tassi USA, che dovrebbero restare invariati in base alle attese del mercato. Domani sarà la volta della BCE, nella prima riunione presieduta da Christine Lagarde.Sul fronte macroeconomico, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono cresciuti più delle attese.Sulle prime rilevazioni, ilche si ferma a 27.844,07 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 3.137,72 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,21%); sui livelli della vigilia lo(+0,16%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartodel Dow Jones,(+1,41%),(+0,84%),(+0,79%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.(+3,24%),(+2,12%),(+1,57%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.