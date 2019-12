Wall Street in buon rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo le parole incoraggianti spese dal presidente americano Donald Trump sulle trattative con la Cina sui dazi , che fanno ben sperare per un accordo entro il termine del 15 dicembre 2019. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.159,74 punti. Leggermente positivo il(+0,41%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,63%),(+1,60%) e(+1,03%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Al top tra i(+2,60%),(+2,52%),(+1,92%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.(+6,60%),(+4,29%),(+4,00%) e(+3,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,31%.