Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,79%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.168,57 punti. Buona la prestazione del(+0,77%), come l'S&P 100 (0,8%).(+2,00%),(+1,97%) e(+1,44%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,49%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,14%),(+2,84%),(+2,50%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,05%.Tra i(+9,47%),(+5,21%),(+4,63%) e(+4,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,27%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,72%.Affonda, con un ribasso del 2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.