Gruppo FS, Battisti firma Railway Climate Declaration dell'UIC

(Teleborsa) - Unnel contrastare idal settore dellaQuestoassunto da, Amministratore delegato diche ha firmato ildellun altro,nella lotta contro ilsvolgerà, infatti,nei prossimi decenni, in quanto piùdi quello suSono già circaemesse nell’dopodiLa firma arriva prima della conclusione dei negoziatiin corso ache vedonoimpegnati a raggiungere la, e durante i qualila giovane attivista svedese, persona dell’anno per il Time, ha invocato giunganoa nome delha assunto in questa battaglia per laambientale un. Lo farà impegnando tutte le società del Gruppo FS Italiane adelle proprie attività, a utilizzare energia rinnovabile per infrastrutture, officine, stazioni e uffici, e sostenendo lo shift modale verso mezzi dicome appunto il treno.- Per far questoassicura che ilintrodotti dall’UIC alpresentato allonel 2015. Obiettivo è contribuire così, in maniera determinante, al raggiungimento degli