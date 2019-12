Positivi i listini europei. Debole Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Aiutano le notizie positive sul negoziato USA-Cina : il presidente americano Donald Trump in un tweet ha confermato l'intesa sulla "fase uno" dell'accordo tra Pechino e Washington.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 59,8 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +143 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,17%.avanza dello 0,46%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,10%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%., con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,21%),(+0,76%) e(+0,57%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,96%),(-1,39%) e(-1,36%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,56%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%.Buona performance per, che cresce dell'1,57%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,20%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,71%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,65%.Tra i(+2,26%),(+1,66%),(+1,42%) e(+1,32%).Giù, invece,, che continua la seduta con -4,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,11%.In caduta libera, che affonda del 2,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%.