Mercati europei positivi

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

sanitario

beni industriali

viaggi e intrattenimento

vendite al dettaglio

beni per la casa

Nexi

Juventus

Atlantia

Hera

Moncler

Buzzi Unicem

Mutuionline

FILA

Salini Impregilo

Datalogic

Piaggio

Ivs Group

OVS

Saras

(Teleborsa) -. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari. Tonico lo, che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,87%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,114. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.475 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,16 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,17%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,94%, svettache segna un importante progresso del 2,25%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,23%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,84%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 25.673 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,19%); poco sopra la parità il(+0,57%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,82 miliardi di euro, in calo di 1.244,2 milioni di euro, rispetto ai 3,06 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto ai 0,68 miliardi precedenti.Su 216 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 65 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 137. Invariate le rimanenti 14 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,76%),(+1,32%) e(+1,17%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,70%) e(-0,55%).di Milano, troviamo(+3,32%),(+2,71%),(+2,68%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,52%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.del FTSE MidCap,(+4,08%),(+3,41%),(+2,12%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.