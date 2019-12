Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,62%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sale il(+1,1%), come l'S&P 100 (0,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,43%),(+1,37%) e(+1,10%).Tra i(+2,96%),(+2,40%),(+1,91%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,61%.Al top tra i, si posizionano(+5,95%),(+4,77%),(+4,53%) e(+3,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.