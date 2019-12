Wall Street festeggia accordo preliminare USA-Cina e dati

Dow Jones

(Teleborsa) -, che trae vantaggio dal, che mira per ora a disinnescare gli aumenti dei dazi in calendario a metà dicembre.A sostenere il mercato ha contribuito anche ilche, pur inferiore alle attese, segna il massimo degli ultimi 5 mesi per il comparto manifatturiero di New York. Si attendono ora i dati preliminari del PMI manifatturiero e dei servizi oltre al dato dell'Indice NAHB (mercato immobiliare).Alla Borsa di New York, l'indicesegna un rialzo dello 0,49%, consolidando la serie di quattro aumenti consecutivi avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea lo, che si porta a 3.190,61 punti. Buona la prestazione del(+0,93%), come dell'S&P 100 (0,7%).(+1,08%),(+1,05%) e(+0,84%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,32%),(+1,81%),(+1,80%) e(+1,71%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.(+5,23%),(+4,11%),(+3,24%) e(+3,24%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.