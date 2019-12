Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,115. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,23%, a 60,95 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +146 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,16%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,89%, piatta, che tiene la parità, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 25.783 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sulla parità il(-0,05%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,21%),(+1,10%) e(+0,86%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,94%),(-0,60%) e(-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,61%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,33%.In luce, con un ampio progresso dell'1,83%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tra i(+2,80%),(+2,62%),(+2,59%) e(+2,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.