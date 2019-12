Piazza Affari maglia rosa in Europa. Corrono titoli energy

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -viaggiando in testa agli altri. I nuovi massimi toccati da Wall Street la vigilia hanno infatti innescato una piccola correzione dei mercati, che oggi scontano anche leSul mercato dei cambi infatti la, mentre si conferma in lieve rialzo l', che avanza a quota 1,117. In salita lo, che arriva a quota +148 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,19%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,77%, poco mossa, che mostra un -0,11%, debole, con un calo frazionale dello 0,36%., che mostra sulun rialzo dello 0,37%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,96%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,44%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,32%.Buona performance per, che cresce dell'1,22%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,82%.scende dell'1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.