Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street apre la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2% sul, mentre l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.198,08 punti. In moderato rialzo il(+0,24%), come l'S&P 100 (0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoAl top tra i(+1,31%),(+0,94%),(+0,86%) e(+0,80%).(+3,24%),(+2,65%),(+1,45%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,17%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,06%.