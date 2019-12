Borse del Vecchio Continente poco mosse

Euro / Dollaro USA

-, con i riflettori puntati sulla fusione FCA - PSA che porterà alla creazione del 4° gruppo auto mondiale per volumi e del 3° in termini di fatturato, con vendite annuali per 8,7 milioni di veicoli e ricavi per 170 milioni., buone nuove dall' IFO tedesco e dall' inflazione della Zona Euro Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L'scambia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che tratta a 60,86 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,31%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,49%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%, e poco mossa, che mostra un -0,15%.; sulla stessa linea ila 25.786 punti. In lieve ribasso il(-0,56%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,69%) e(+0,61%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,41%),(-1,41%) e(-0,72%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,28%),(+0,85%),(+0,77%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,91%.Tra i(+1,85%),(+1,32%),(+1,27%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,84%.In caduta libera, che affonda del 2,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,32%.