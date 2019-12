Pop. Bari, Bankitalia risponde alle accuse: "Prestito a Tercas rimborsato in un anno"

(Teleborsa) - La vicenda della Banca Popolare di Bari rispolvera lee lache, secondo le accuse, non sarebbe stata efficace nel prevedere il quasi fallimento dell'istituto bancario.Tra gli accusatori c'è anche ilche a Stasera Italia ha chiarito la sua posizione. "Credo che sia evidente che la, cosa che negli ultimi anni e' costata il fallimento di molte banche e soprattutto il fallimento di molte famiglie", ha infatti dichiarato il ministro.Accuse simili arrivano anche da Italia Viva. Anche la ministra delle Politiche Agricole,, intervistata da La Stampa, ha ricordato a Bankitalia che ", ognuno deve rispondere delle sue responsabilità".che, in una nota, precisa in merito al"che esso era stato(Ela - emergency liquidity assistance) il 20 dicembre 2012. Questo tipo di finanziamento è di competenza delle Banche centrali nazionali, ma - ricorda Via Nazionale - è"."Il prestito Ela - continua la nota - è sempre(nel caso specifico principalmente titoli di Stato, obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e ABS). L'Ela a Tercas, scesa a 480 milioni (dai 660 iniziali) fu, contestualmente all'erogazione di un finanziamento da Banca Popolare di Bari a Tercas per lo stesso importo. I titoli precedentemente a garanzia dell'Ela vennero trasferiti al nuovo creditore, a garanzia del finanziamento".In riferimento ad alcune ricostruzioni riportate da organi di stampa, Bankitalia precisa inoltre "che è, specie in caso di banche rilevanti, iagli organi aziendali della banca le conclusioni del rapporto ispettivo".