Scuola: Rinnovo contratto, giovedì procedura di conciliazione

(Teleborsa) -è stata fissata la procedura di conciliazione e raffreddamento dopo la proclamazione dello sciopero da parte dei sindacati della scuola, per la scarsità di risorse per ilLo riporta la rivista specializzata Orizzonte Scuola, ricordando che le organizzazioni sindacali chiedono "l’aumento delle risorse per il rinnovo contrattuale, visto che quelle stanziate nella legge di Bilancio consentono, a regime, un incremento delle retribuzioni di poco superiore all'inflazione: meno di 80 euro medi mensili, ben lontano dall'aumento a ‘tre cifre’ promesso a più riprese". E sempre il 19 dicembre "potrebbe essere posta la fiducia al Decreto scuola, dopo la bocciatura dei nuovi emendamenti al Senato. Il testo approvato, in questo caso, sarebbe quello del 3 dicembre alla Camera"., sindacato rappresentativo, prenderà parte all'incontro di giovedì., presidente nazionale dell'organizzazione sindacale, afferma che "servono ulteriori risorse per recuperare il gap con l'aumento del costo della vita e orientare nella scuola gli stipendi alla media europea entro la fine della legislatura. Solo in questo caso saremo disposti a firmare il rinnovo del contratto. Il nostro sindacato ha anche presentato proposte reali per rideterminare gli organici, risolvere il problema della supplentite e della precarietà; presso i tavoli, siamo pronti a portare le emergenze del sistema scolastico e a dar voce a chi ogni giorno lavora nel nostro sistema nazionale di istruzione e ricerca", conclude Pacifico.