Wall Street chiude poco mossa

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 28.267,16 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 3.192,52 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,06%), come l'S&P 100 (0,1%).(+0,55%) e(+0,49%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,36%),(+1,25%),(+1,11%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,23%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.(+11,24%),(+3,70%),(+3,24%) e(+2,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,02%.In caduta libera, che affonda del 2,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.