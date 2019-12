Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta soprattutto al fronte politico, dove prosegue il dibattito sull’dopo che la Camera ha votato a favore . Il testimone ora passerà al Senato.Con i dettagli, poi, dell’ancora da definire, gli addetti ai lavori scelgono di adottare un clima attendista.Sul versante macroeconomico, ricca di dati macro oggi l'agenda. Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta, la scorsa settimana, per ricevere i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito, ma meno del previsto. Il deficit statunitense delle partite correnti è sceso nel terzo trimestre dell'anno.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.288,96 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.195,41 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%); senza direzione lo(+0,15%).Nell'S&P 500, buona la performance del compartoTra i(+1,37%),(+0,78%),(+0,75%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Tra i(+3,24%),(+2,47%),(+1,85%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.