Tonica Wall Street. Aiuta annuncio su dazi

(Teleborsa) - Segni positivi a Wall Street dopo che ilha detto che Washington e Pechino firmeranno l’accordo commerciale preliminare agli inizi di gennaio.L'attenzione degli investitori resta rivolta anche al fronte politico, dove prosegue il dibattito sull’ impeachment di Donald Trump dopo che la Camera ha votato a favore. Il testimone ora passerà al Senato.Sul versante macroeconomico, ricca di dati macro l'agenda odierna. Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito, ma meno del previsto. Il deficit statunitense delle partite correnti è sceso nel terzo trimestre dell'anno. A novembre, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono diminuite più delle attese.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,32%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 3.201,01 punti. Poco sopra la parità il(+0,47%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,62%),(+0,59%) e(+0,46%).Tra i(+2,68%),(+1,98%),(+1,40%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.Tra i(+3,88%),(+3,51%),(+3,37%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -0,95 punti percentuali.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.