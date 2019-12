Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee inclusa Piazza Affari, seppur con scambi contenuti con l'avvicinarsi delle festività natalizie.Lieve calo dell', che scende a quota 1,108. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.476,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,3 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +164 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,40%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,81%. Resta vicino alla parità(+0,11%). Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,24%.(+2,56%),(+2,49%) e(+2,23%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,93%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,65%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,60%.Su di giri(+2,35%).Tra i ribassi, piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Debole, che registra una flessione dello 0,54%.Tra i(+10,33%),(+3,44%),(+3,41%) e(+2,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,97%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,26%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%.