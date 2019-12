Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

viaggi e intrattenimento

media

alimentare

assicurativo

bancario

telecomunicazioni

CNH Industrial

Nexi

Leonardo

Fineco

Atlantia

UnipolSai

Generali Assicurazioni

Juventus

Falck Renewables

Brunello Cucinelli

Autogrill

Saras

Credito Valtellinese

Ivs Group

Salini Impregilo

Fincantieri

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Tra i mercati del Vecchio Continente prevale l'ottimismo sulle speranze di vedere Stati Uniti e Cina firmare a breve l'accordo parziale sul commercio. A questo proposito, Pechino ha annunciato un taglio dei dazi a partire dal prossimo 1° gennaio.A Piazza Affari regna, invece, il clima prefestivo: la borsa di Milano rimarrà chiusa domani fino al 26 dicembre compreso e riprenderà le attività venerdì 27 dicembre.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,03%) si attesta su 60,42 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +168 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,42%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto.segna un piccolo aumento dello 0,53%. Dimessache resta incollata sui livelli della vigilia. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 23.864 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,92%),(+0,82%) e(+0,53%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,56%),(-0,82%) e(-0,75%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,26%),(+1,05%),(+0,75%) e(+0,64%).Resta sotto pressione, che continua la seduta con -4,21%.Giù, che segna una discesa di ben -3,01 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.del FTSE MidCap,(+6,80%),(+2,38%),(+2,37%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%.