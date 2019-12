Wall Street avvia la giornata in moderato rialzo

Dow Jones

Netflix

(Teleborsa) -, in una seduta che sarà caratterizzata da scambi al lumicino in vista delle festività natalizie. Il 2019 si prepara a chiedersi come il miglior anno dell'ultimo decennio ecaratterizza questa ultima fase dell'anno.Pressoché, che sono scesi a sorpresa, mentre l'indice CFNAI è risultato in miglioramento a novembre.A New York, l'indiceevidenzia un rialzo dello 0,34%, loriporta un +0,09% a 3.224,07 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.Al top tra i(+3,31%), sulla notizia che anticipa la nomina del nuovo CEO.Bene(+0,88%),(+0,79%) e(+0,62%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.(+3,24%),(+2,19%),(+1,90%) e(+1,47%). Giù, che segna un -1,10%.