Scuola, a famiglie fino a 1000 euro per mancato diritto a studio disabile

(Teleborsa) - Purtroppo il sostegno è sempre un grosso problema in Italia, come ci racconta anche la cronaca. L’ultimo caso: il Tar di Napoli ha riconosciuto 300 euro al mese a una ragazza gravemente disabile che aveva solo 12 ore di sostegno a settimana, pur avendone diritto a 40 ore. Adesso i ricorsi potrebbero aumentare, con risarcimenti fino a mille euro al mese., intervistato ai microfoni della trasmissione radiofonica "Effetto Giorno" de Il Sole 24 Ore sulla spinosa tematica del sostegno, ha dichiarato che. Infatti, i docenti di sostegno che attualmente mancano sono "più di 70mila e addirittura i 50mila utilizzati sono chiamati come precari., non è garantito il diritto allo studio dei nostri studenti disabili.: Anief ha attivato, come ogni anno, il ricorso Sostegno, non un'ora di meno!; il giudice sicuramente darà ragione a loro, risarcendoli e assegnando il monte ore che spetta allo studente diversamente abile".