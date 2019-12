Wall Street chiude su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

materiali

utilities

Boeing

3M

Apple

Cisco Systems

Walt Disney

Verizon Communication

Wal-Mart

American Express

Tesla Motors

Viacom

Western Digital

Mattel

Dollar Tree

Sirius XM Radio

Mondelez International

Applied Materials

(Teleborsa) - Wall Street termina su nuovi massimi grazie all'ottimismo per il commercio, dopo il taglio di dazi da parte della Cina. Seduta in lieve rialzo per il, che termina a 28.551,53 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 3.224,01 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,2%); senza direzione lo(+0,16%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,06%),(+0,63%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -0,98%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,91%),(+1,78%),(+1,62%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,50%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.Al top tra i, si posizionano(+3,36%),(+3,24%),(+2,60%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,72%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.