Wall Street tiene sui record alla riapertura per il Boxing Day

(Teleborsa) -avvia gli scambi del Boxing Day (Santo Stefano) senza grandi scossoni,toccati prima del Natale, in una giornata semi festiva e caratterizzata daL'unico dato di giornata, quello sulle, è risultato: i claims sono scesi a 222 mila unità dalle 235 mila riviste della settimana prima e contro le 224 mila attese.Alla Borsa di New York, l'indicesi attesta a 28.536,5 punti (+0,10%); sulla stessa linea lo, che rimane a 3.231,12 punti (+0,17%). In moderato rialzo il(+0,17%); pressoché invariato lo(+0,18%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartodel Dow Jones a riportare un apprezzabile aumento è(+0,55%).La peggiore è, che segna un -0,62%. Debole, che registra una flessione dello 0,58%.(+3,24%),(+1,45%),(+1,20%) e(+1,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che riporta un -0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,54%.