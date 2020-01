Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce l'attesa per la firma, sulla prima intesa commerciale tra Stati Uniti e Cina, prevista a metà gennaio.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.Aumenta di poco lo, che si porta a +162 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,44%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,86%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,87%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,26%., che mostra un guadagno dell'1,34% sulSi distinguono a Piazza Affari i settori(+2,76%),(+2,10%) e(+1,81%).di Milano, troviamo(+3,09%),(+3,07%),(+2,75%) e(+2,53%).Sotto pressione, che prosegue le contrattazioni a -1,54%.Tra i(+10,57%),(+4,15%),(+3,85%) e(+3,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,51%.