Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

costruzioni

servizi finanziari

bancario

Saipem

Pirelli

Unipol

UBI Banca

Fiat Chrysler

SOL

ASTM

Salini Impregilo

OVS

doValue

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. C'è tensione sul sentiment degli investitori, soffianodopo l' attacco americano nell'aeroporto di Bagdad e l'Sul mercat valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. L', in aumento (+1,19%), raggiunge 1.547,1 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (+3,58%), che raggiunge 63,37 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,33%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,46%. Giù anche, con un ribasso dello 0,32% e, che segna un calo dello 0,54%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,15%) e si attesta su 23.563 punti.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.Nel listino, i settori(-2,10%),(-1,80%) e(-1,67%) sono tra i più venduti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,69%.Sensibili perdite per, in calo del 2,65%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,41%.In apnea, che arretra del 2,37% dopo i dati ieri sulle immatricolazioni.a Milano,ottiene un +0,76%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,03%.Affonda, con un ribasso del 2,86%.