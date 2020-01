Eurolandia in calo su tensioni USA-Iran

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori a caccia di beni rifugio per le tensioni in Medio Oriente L'mostra un timido guadagno dello 0,33%. Deciso balzo in alto dell'(+1,59%), che raggiunge 1.576,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 63,62 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,34%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,29%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,87%, giù, che scende dello 0,89%.; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 25.492 punti, in calo dell'1,24%. Pesante il(-2,28%), come il FTSE Italia Star (-1,9%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,72% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,78%),(-2,10%) e(-2,10%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,03%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%.Affonda, con un ribasso del 3,05%.Crolla, con una flessione del 2,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,74%.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.In caduta libera, che affonda del 3,56%.