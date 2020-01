Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

informatica

beni di consumo secondari

American Express

Boeing

JP Morgan

Caterpillar

Bed Bath & Beyond

Viacom

Activision Blizzard

Mylan

Applied Materials

Analog Devices

Dollar Tree

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,51% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 3.222,17 punti. In lieve ribasso il(-0,51%), come l'S&P 100 (-0,4%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,86%),(-0,75%) e(-0,53%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.scende dell'1,13%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.(+3,54%),(+3,24%),(+1,11%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,17%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.