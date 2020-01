Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove contrastata la borsa di Wall Street con gli investitori che attendono ulteriori sviluppi del conflitto tra Stati Uniti ed Iran.Tra gli indici americani, ilscende a 28.591,87 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,24%, scambiando a 3.238,34 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,13%); in lieve ribasso lo(-0,32%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,27%),(-0,66%) e(-0,58%).del Dow Jones,(+1,32%),(+0,85%),(+0,71%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,38%),(+5,71%),(+3,72%) e(+3,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,52%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,59%.