Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

energia

sanitario

materiali

McDonald's

Goldman Sachs

Walgreens Boots Alliance

Apple

Walt Disney

Mattel

Mylan

Viacom

Netflix

KLA-Tencor

Applied Materials

Xilinx

Western Digital

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,24%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 3.246,28 punti. In moderato rialzo il(+0,62%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,22%),(+0,78%) e(+0,59%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,12%),(+1,03%),(+0,86%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,57%.Tra i(+4,38%),(+3,32%),(+3,24%) e(+3,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.In caduta libera, che affonda del 2,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.