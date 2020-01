Borse europee annullano perdite iniziali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

beni industriali

utility

materie prime

telecomunicazioni

tecnologia

media

Atlantia

Azimut

Italgas

Saipem

Telecom Italia

Fiat Chrysler

Poste Italiane

Buzzi Unicem

Ivs Group

Banca Mediolanum

Anima Holding

Carel Industries

Maire Tecnimont

OVS

RCS

Rai Way

(Teleborsa) -, dopo una pessima partenza sugli attacchi di Teheran a due basi USA che riaccendono le tensioni in Medio Oriente spostando l'interesse degli investitori sui beni rifugio, come l'oro.L'è sostanzialmente stabile su 1,113. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 62,8 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,38%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%, poco mossa, che mostra un +0,03%, sostanzialmente invariata, che riporta un moderato +0,05%.; sulla stessa linea il, che rimane a 25.843 punti. Sulla parità il(-0,04%), come il FTSE Italia Star (0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,85%),(+0,59%) e(+0,50%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,37%),(-0,89%) e(-0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,74%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,92%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,72%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Tra i(+2,11%),(+1,63%) sulle parole dell'AD Doris di un dividendo straordinario nel 2020 (+1,57%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.In caduta libera, che affonda del 2,21%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.