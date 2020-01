Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

Liberty Global

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,64% a 28.767,49 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.256,16 punti. In rialzo il(+0,82%), come l'S&P 100 (0,7%).(+1,05%),(+0,87%) e(+0,81%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -1,76%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,14%),(+2,05%),(+1,80%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,41%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,84%),(+3,24%),(+2,82%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,42 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.