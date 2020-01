Wall Street avvia le contrattazioni poco mossa nonostante tensioni Iraq

Dow Jones

(Teleborsa) -., mostrando una certa calma dopo. La preoccupazione iniziale si è trasformata in un maggior ottimismo circa le basse probabilità che l'accaduto possa portare ad una escalation di tensioni e ad una vera e propria guerra in Iraq.Frattanto, il report sull'occupazione USA di dicembre , pubblicato da ADP, conferma l'ottimo stato di salute del mercato del lavoro americano.Alla borsa di New York, l'indice; segna un +0,03%; sulla stessa linea lo, che rimane a 3.243,49 punti. IN leggero rialzo il(+0,18%), come l'S&P 100 (0,2%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,09%),(+1,03%),(+0,79%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -6,17% in scia ai risultati deludenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62% dopo l'incidente a Teheran Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.Tra i(+3,24%),(+1,54%),(+1,33%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,69%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.